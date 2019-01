Swiss Prime Site trouve à louer d'anciennes surfaces d'OVS

L'éphémère incursion de l'habillementier transalpin OVS sur le marché helvétique s'était soldée par un licenciement collectif général et la remise en vacance de nombreuses surfaces de ventes. (archive)

Swiss Prime Site Immobilien est parvenue au quatrième trimestre 2018 à maintenir son taux de vacance en dessous de 5% comme prévu. La société indique avoir trouvé des locataires pour huit anciens sites d'OVS, qui s'est retiré du marché suisse au premier semestre.

De nouveaux contrats de location à long terme ont été signés pour les sites d'Aarau, Baden, Bâle, Frick, Gossau, Lucerne, Thoune et Winterthour, pour une surface d'environ 10'700 mètres carrés. Les nouveaux locataires sont des institutions bancaires, des magasins d'alimentation et des détaillants de chaussures, d'accessoires et de vêtements.

Swiss Prime Site Immobilien réalisera des investissements et des travaux de construction sur certains des sites. Les sites seront livrés aux locataires dans les prochains mois et le processus doit s'achever cette année.

Peter Lehmann, directeur général de Swiss Prime Site, cité dans le communiqué lundi, indique qu'il est "particulièrement heureux d'avoir pu réduire considérablement le nombre de locataires du domaine de la mode et générer un revenu plus élevé pour l'ensemble des sites".

Par ailleurs, la société immobilière affirme que la Roter Turm de Winterthour sera entièrement louée. À compter de début 2019, l'actuel locataire, l'Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) louera le dernier espace restant (3000 mètres carrés) dans la Roter Turm.

Fin 2017, Swiss Prime Site a acquis trois bâtiments situés dans la Theaterstrasse, à côté de ce site.

Neuer Inhalt Horizontal Line