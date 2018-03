Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

23 février 2018

Swiss Re a vu comme prévu sa rentabilité plombée par les catastrophes naturelles en 2017. Le réassureur zurichois affiche un bénéfice net de 331 millions de dollars (310 millions de francs au cours actuel), contre 3,56 milliards un an plus tôt.

Les coûts liés aux aléas naturels s'estiment à 4,7 milliards de dollars, indique vendredi Swiss Re. Les ouragans Harvey, Irma et Maria aux Caraïbes et aux Etats-Unis, les tremblements de terre au Mexique, les incendies en Californie ou le cyclone Debbie en Australie ont fait de l'exercice passé l'un des plus coûteux dans l'histoire de la réassurance.

Les primes brutes encaissées totalisent 34,8 milliards de dollars, en déclin sur un an. Après une année difficile, Swiss Re est optimiste pour les perspectives de l'industrie.

