La compagnie aérienne Swiss va encore recourir aux services de SR Technics pour les travaux de maintenance des roues et des freins et de sa flotte d'avions Airbus. Le contrat renouvelé porte sur une durée de cinq ans et inclut les appareils de la filiale Edelweiss.

Les travaux seront réalisés dans les ateliers zurichois de SR Technics, précise jeudi SR Technics. Ancienne filiale de la défunte compagnie Swissair, devenue Swiss, l'entreprise SR Technics est contrôlée depuis 2016 par le groupe chinois HNA.

Neuer Inhalt Horizontal Line