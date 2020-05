Le conflit entre le comité d'organisation des courses du Lauberhorn à Wengen et Swiss-Ski est encore monté d'un cran. Plus de courses dès 2021?

Lors de la réunion en ligne du sous-comité de la FIS, la fédération suisse a demandé à ce que les courses dans l'Oberland bernois soient retirées du calendrier de la Coupe du monde à partir de la saison 2021/22.

Le calendrier des courses pour l'hiver prochain a déjà été définitivement approuvé par le conseil d'administration de la FIS et ne peut être modifié. Le litige est de notoriété publique depuis le début de l'année. Ce litige, qui couve depuis 2016, porte principalement sur les revenus des droits de télévision et sur la manière dont Swiss-Ski indemnise les organisateurs de Wengen pour ces droits.

Ces derniers espèrent obtenir davantage d'argent et ont appelé le TAS à intervenir. Le jugement provisoire est tombé il y a deux mois, mais depuis lors, les deux parties ne sont pas parvenues à un accord et communiquent principalement via leurs avocats.

