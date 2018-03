Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ski alpin - Swiss-Ski a licencié avec effet immédiat Stefan Abplanalp, le coach de vitesse de l'équipe féminine. Le Bernois s'est violemment disputé avec l'entraîneur en chef Mauro Pini la semaine passée à Sotchi

Les deux hommes sont en conflit depuis plusieurs semaines alors que leur équipe accumule les contre-performances et les blessures. Le clash de Sotchi (Rus) a toutefois été celui de trop. Dans un communiqué, Swiss-Ski explique que Abplanalp "a publiquement fait preuve d'un manque de professionnalisme flagrant, et ce à plusieurs reprises." La Fédération ajoute que "son comportement en dehors des pistes lui avait déjà valu un avertissement écrit il y a quelques jours."

Swiss-Ski ne donne pas d'autres détails. Mais selon le "Blick", Abplanalp et Pini ont eu une vive altercation jeudi dernier à Sotchi. Lors de cette soirée apparemment très alcoolisée, d'autres membres du staff helvétique se seraient distingués par un comportement inapproprié (verre jeté, bagarre). Pini aurait déjà voulu virer Abplanalp ce week-end, mais les descendeuses auraient alors pris la défense de leur coach, a rapporté le "Blick".

Réputé sur le circuit, Abplanalp avait été approché le printemps dernier par la Fédération autrichienne. Mais il avait finalement choisi de rester avec les Suissesses, dont la saison vire au pensum avec une série de blessées (Dominique Gisin, Fabienne Suter notamment) et des skieuses hors de forme (Lara Gut, Fränzi Aufdenblatten).

Dans son communiqué, Swiss-Ski dit avoir "conscience de perdre un entraîneur aux compétences incontestées (...) qui a contribué de façon essentielle au développement d'une des meilleures équipes de vitesse au monde."

Jusqu'à la fin de saison, le groupe de vitesse sera dirigé de façon intérimaire par Mauro Pini. Reste à savoir comment vont réagir les skieuses helvétiques, en lice ce week-end à Bansko (Bul) pour une descente et un super-G.

