Swisscom va déployer la technologie 5G en Suisse d'ici la fin de l'année. L'opérateur a entamé divers tests d'utilisation dans la commune bernoise de Guttannen, de manière à s'assurer que la 5G puisse être mise en oeuvre dans les endroits plus reculés.

Dans la commune de Guttannen, qui ne compte que 300 habitants mais couvre une surface de 200 km2, il y a encore des bâtiments qui ne sont pas connectés à la fibre optique via la technologie "Fibre to the Street" (FTTS), du fait de leur isolement. Cette technologie revient en effet à installer la fibre uniquement dans les routes environnantes et non pas directement dans les bâtiments.

Pour résoudre cette difficulté, la technologie 5G peut être installée grâce à des accès fixes sans fil pour améliorer la couverture. Ces derniers peuvent être mis en place dans les immeubles séparément au lieu de passer le câble, la VDSL (une version améliorée de l'ADSL), la fibre optique ou encore les antennes de téléphonie mobile.

Le "beamforming", une technique de traitement du signal utilisée dans les réseaux d'antennes et de capteurs, permettra d'améliorer la transmission des données. Cette fonctionnalité de la 5G a été testée également à Guttannen. Le test doit durer jusqu'à la fin de l'année, a précisé Swisscom.

Swisscom a installé dans la commune une antenne téléphonique supplémentaire, qui émet sur une fréquence de 3,5 GHz, à l'instar de la 5G. Trois clients ont été équipés en conséquence pour le test et utilisent les services de la 5G.

Appel d'offres en cours

La Commission fédérale de la communication (ComCom) a lancé vendredi l'appel d'offres en vue de l'attribution de nouvelles fréquences de téléphonie mobile, importantes notamment pour l'introduction de la technologie 5G. Ces dernières seront octroyées en janvier 2019 pour une durée de 15 ans dans le cadre d'une mise aux enchères.

Les concessionnaires de téléphonie mobile en place - Salt, Sunrise et Swisscom - ainsi que les nouveaux opérateurs qui souhaiteraient participer aux enchères peuvent déposer jusqu'au 5 octobre un dossier de candidature à l'Office fédéral de la communication (Ofcom).

