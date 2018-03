Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

22 février 2018

Swisscom veut lancer la 5G dès cette année. Le numéro un suisse des télécommunications a décidé d'avancer de deux ans le lancement du réseau mobile ultra rapide.

"Swisscom prévoit de déployer la 5G de manière sélective au 4e trimestre 2018", a déclaré Heinz Herren, le responsable du réseau de Swisscom, dans un entretien paru jeudi dans le Tages-Anzeiger et le Bund. La couverture nationale devrait être atteinte d'ici à 2020. La première étape consiste à démarrer l'expansion dans les villes.

La nouvelle technologie permettra une accélération de la vitesse et des temps de connexion nettement réduits. Surfer sur internet sera environ 100 plus rapide qu'avec la technologie 4G actuelle. Le contenu d'un DVD pourra être chargé en quelques secondes. Cette technologie offre de nouvelles perspectives. Seule la 5G rendra possible la conduite autonome avec des voitures en réseau.

En avançant le lancement de la 5G, Swisscom met la pression sur ses concurrents Sunrise et Salt. Jusqu'à présent, les autres opérateurs prévoyaient de déployer la nouvelle technologie en 2020.

Nouvelles fréquences

Cette introduction anticipée est due à la standardisation plus rapide que prévu de la technologie 5G, explique Heinz Herren. Le fournisseur suédois Ericsson a pu livrer plus rapidement les parties du réseau et le logiciel nécessaire. L'industrie en Suisse exige une mise en oeuvre plus rapide, relève-t-il.

La Confédération, qui détient la majorité du capital de Swisscom, n'a pas encore attribué les fréquences nécessaires pour le réseau mobile 5G. La mise aux enchères devrait intervenir au deuxième semestre, estime Heinz Herren.

Le nouveau calendrier de Swisscom exige que le cadre réglementaire soit adapté rapidement. Le Conseil des Etats se penchera début mars sur un éventuel assouplissement des normes de radioprotection.

Les utilisateurs devront faire preuve de patience avant de pouvoir utiliser la 5G. Aucun téléphone mobile en Suisse n'est doté pour le moment de cette technologie. Ceux-ci devraient arriver seulement sur le marché en 2019.

