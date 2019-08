Swissmetal est un leader mondial dans la conception et la fabrication d’alliages de cuivre et de produits semi-finis pour des industries comme la connectique, le décolletage, la production d’énergie, l’architecture et d’autres applications industrielles (archives).

Swissmetal Industries a racheté les actifs (hors immobilier) de la société Baoshida Swissmetal, basée à Reconvilier (BE) et spécialisée dans la fabrication d'alliages cuivreux. Tous les emplois sont conservés.

"La transaction a été conclue lundi et prend effet au 1er août", a indiqué la société du Jura bernois dans un communiqué. Elle a été approuvée par le commissaire au sursis concordataire et autorisée par le tribunal compétent.

Les activités industrielles et commerciales sont poursuivies sans interruption. Swissmetal Industries reprend la totalité du personnel, à savoir les 160 personnes sur les deux sites actuels de Reconvilier et Dornach (SO). Un regroupement industriel sur le site de Reconvilier est prévu à l’horizon 2024-2026.

La société continuera d’être dirigée par son directeur général actuel, Claudio Penna et son équipe. Elle est détenue par deux actionnaires suisses: André Rezzonico, industriel et actionnaire majoritaire qui prend la présidence du conseil d’administration, et Pierre Steiger, banquier à la retraite. Le siège social de la société est à Reconvilier et une succursale est en cours d’enregistrement à Dornach.

Swissmetal est un des fleurons industriels de la Suisse. Les origines des activités de la société remontent en effet à 1855, année de création de l’ancienne Bueche, Boillat & Cie à Reconvilier. "Les hautes compétences techniques et l’expérience de ses employés font de cette société un leader de sa branche au niveau suisse et international", explique l'entreprise.

