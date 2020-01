La Monnaie fédérale Swissmint a créé la plus petite pièce d’or au monde, a-t-elle annoncé jeudi. Une prouesse technique: le résultat est une pièce frappée mécaniquement, à l’avers et au revers différents, d’un poids de 0,063 g et d’un diamètre de 2,96 mm.

La petite pièce porte à l’avers le fameux portrait d’Albert Einstein tirant la langue avec la date, 2020, et au revers la valeur nominale d’un quart de franc avec la mention "Helvetia" et la croix helvétique.

Les deux faces de la pièce n’étant pas lisibles à l’œil nu, Swissmint a fait développer un coffret spécial muni de loupes et d’un éclairage, qui permet de l’observer à loisir et de la conserver sans risquer de l’égarer. L’édition est limitée à 999 exemplaires.

