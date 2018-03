Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 mars 2018 07:37 02. mars 2018 - 07:37

Swissquote a rencontré "un succès historique et sans précédent" en 2017. Le groupe vaudois de services financiers a dégagé un bénéfice en hausse de 88,8%, à 39,2 millions de francs.

Le chiffre d'affaires net a pour sa part grimpé d'un quart, à 187,8 millions de francs. Il est resté pénalisé par les taux d'intérêt négatifs à hauteur de 7,5 millions, a indiqué vendredi le groupe dans un communiqué. Chacune des quatre activités du groupe a contribué à ces "excellents résultats".

Les avoirs des clients se sont accrus de près d'un tiers (29,9%), pour atteindre le montant record de 24,1 milliards. Le groupe a enregistré 6511 comptes clients de plus (+2,2%), pour en gérer désormais 309'286. Les fonds propres ont atteint 295,1 millions, contre 280,8 millions un an plus tôt.

En ce qui concerne l'exercice en cours, Swissquote dit tabler sur une nouvelle croissance du chiffre d'affaires net et des bénéfices de l'ordre de 10%.

