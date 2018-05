Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Sylvie Ritter, directrice de longue date du salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie Baselworld, quitte la société d'exploitation déficitaire MCH Group. Michel Loris-Melikoff, responsable de la Foire de Beaulieu Lausanne, reprend dès juillet le flambeau.

Sylvie Ritter estime que le temps est venu pour elle "de commencer quelque chose de nouveau et de relever de nouveaux défis", indique vendredi dans un communiqué la société bâloise active dans les foires et expositions. Mme Ritter travaillait pour MCH Group depuis 26 ans, dont 15 à la tête du Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie.

La 101e édition de Baselworld en mars dernier s'était déjà vu fortement réduite, avec un nombre d'exposants diminué de moitié par rapport à l'année précédente. Un rétrécissement qui a plongé MCH Group dans le rouge, avec une perte de 110 millions de francs au titre de l'exercice 2017.

Le nouveau directeur général de Baselworld, Michel Loris-Melikoff, a quant à lui rejoint MCH voici trois ans. L'avocat de 53 ans a dirigé la St. Jakobshalle de Bâle et présidé la Street Parade Zurich avant de prendre les rênes de MCH Beaulieu Lausanne.

