L'ONU est "très inquiète" de la détérioration en Syrie où des groupes armés voient dans la pandémie la possibilité de cibler des civils. La Haute commissaire aux droits de l'homme a dénoncé vendredi à Genève "une bombe à retardement" pour la population.

"Nous recevons chaque jour des indications de meurtres et de bombardements" dans des zones très habitées, a déploré Michelle Bachelet. Elle cible notamment l'Etat islamique (EI) qui a revendiqué des violences.

En avril, son bureau a vérifié au moins 35 décès de civils en raison d'engins explosifs improvisés, en très importante augmentation. Depuis mars, plus de 40 violences liées à cet armement ont été observées, surtout au nord et dans l'est.

Et plus de 50 personnes, dont 29 civils, ont été tuées dans l'explosion d'un camion sur un marché à Afrine, dans le nord-ouest. Dans la plupart des cas, ces violences ne sont pas revendiquées.

Dans la région d'Idleb, le cessez-le-feu conclu par la Turquie et la Russie tient largement. Mais des affontrements restent observés. La Haute commissaire est aussi inquiète du nombre de décès provoqué par des restes esplosifs de guerre. Vingt-neuf victimes civiles ont été identifiées en deux mois.

La Chilienne dénonce des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire (DIH). En plus de 9 ans, le conflit syrien a fait près de 390'000 victimes, selon l'ONU.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram