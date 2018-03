Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les "militants" syriens et leurs soutiens doivent lancer des efforts humanitaires dans les zones qu'ils contrôlent. Après la proposition russe de corridors humanitaires dans la Ghouta orientale, Sergueï Lavrov les a appelés mercredi à Genève à passer à "l'action".

Ces rebelles "continuent de bombarder Damas et de bloquer les distributions d'aide et les évacuations de ceux qui souhaitent partir", a dit le ministre russe des affaires étrangères devant le Conseil des droits de l'homme. Il a par ailleurs appelé l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à mener une mission d'évaluation à Raqa, reprise à l'Etat islamique (EI).

Il a par ailleurs dénoncé les "doubles standards" au Conseil par ceux qui décident des distinctions entre "terroristes". Et de cibler le maintien en détention par les Etats-Unis de personnes pour cette raison sans aucun procès. La Russie va présenter un projet de résolution au Conseil pour un accès équitable à la justice.

Trêve violée

Une trêve quotidienne de cinq heures pour permettre l'entrée de l'aide ou la sortie d'habitants ou de blessés de la Ghouta orientale, a été décrétée lundi par la Russie. Les différents protagonistes se sont aussitôt accusés mutuellement de l'avoir violée.

Elle a été annoncée quatre jours après le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution réclamant une trêve "sans délai" de 30 jours dans toute la Syrie, ravagée par la guerre depuis le 15 mars 2011. Cette résolution n'a pas été suivie, elle non plus, d'effet.

Poursuite des combats

Sur le terrain, les bombardements aériens du régime, qui avaient repris en matinée, se sont en revanche peu à peu estompés à partir de 09h00 locales, heure horaire qui marque le début de la "pause" humanitaire quotidienne de cinq heures décrétée par Moscou, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Des affrontements au sol entre combattants de Jaich al-Islam, une faction rebelle islamiste, et forces du régime de Bachar al-Assad se poursuivaient toutefois, en dépit du début de la "pause humanitaire", a dit à l'AFP le directeur de l'ONG, Rami Abdel Rahmane.

"Sous l'effet des bombardements intensifs et de combats à la lisière de la Ghouta orientale, les forces prorégime ont réussi à progresser sur le terrain, de manière limitée, au niveau des localités de Hoch al-Zawahira et de Chifouniya", a-t-il ajouté.

