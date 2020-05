TéléCharmey veut développer une stratégie quatre saisons. La nouvelle société qui exploite les remontées mécaniques de Charmey (FR) reste ambitieuse, après une saison hivernale de relance mi-figue mi-raisin et malgré la crise sanitaire du Covid-19.

L'entreprise, née en août dernier après la faillite de l'ancienne société exploitante cinq mois plus tôt à peine, a présenté mercredi dans la station des Préalpes fribourgeoises ses plans pour les prochains mois. L'équipe dirigeante entend se concentrer sur une stratégie quatre saisons, avec une ouverture 280 jours par an.

La première étape consistera à renforcer et à garantir l’offre hivernale, le tout dans le contexte marqué par la crise sanitaire et économique causée par la pandémie de Covid-19. L'objectif vise à développer "sereinement la belle saison", une période qui nécessite davantage de temps et d’investissements.

Accroître l'attrait

L’expérience de la saison écoulée a confirmé que l’attractivité hivernale des destinations de montagne est basée sur les activités de glisse, a relevé la direction de TéléCharmey. Ainsi, il est primordial de garantir l’enneigement, avec un peu plus de 60 jours d'ouverture des installations entre décembre et début mars dernier.

"Une attention toute particulière va aussi être portée à la clientèle débutante qui pourra découvrir de nouvelles pistes à faible déclivité". Quant à la stratégie estivale à venir, elle se concentrera sur la dimension paysagère et pastorale, en parallèle de la diversification des activités.

Durant l’été prochain, des activités sur les thèmes de la découverte de la nature et du travail à l'alpage seront organisées, afin de valoriser le patrimoine local et régional. "Des activités familiales, amusantes et accessibles à tout public" sont en cours d’élaboration pour renforcer l’attractivité de Charmey,

Grosse inconnue

Plus loin, dès l’été 2021, et dans la mesure de l’obtention des autorisations, des itinéraires de vélo tout terrain (VTT) en descente destinés au grand public seront proposés. En phase avec le développement du VTT dans le canton de Fribourg, le projet ambitionnera de devenir à terme le pendant estival du ski.

Un projet de via ferrata viendra par ailleurs compléter dans le futur l’offre estivale. La date de la réouverture constitue cependant une inconnue de poids, ont noté les dirigeants de TéléCharmey. Elle sera communiquée ultérieurement, selon les directives du Conseil fédéral au regard de la crise sanitaire.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram