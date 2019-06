Les élèves de l'école obligatoire vaudoise n'auront plus accès à leur téléphone portable pendant les cours et les récréations. Sauf dans le cadre d'activités pédagogiques (photo d'illustration).

C'en est fini des téléphones portables durant les cours, les récréations, les sorties scolaires et les camps des écoliers vaudois jusqu'en 11P. Après une expérience pilote jugée concluante, le Département de la formation étend cette mesure à tous les établissements.

Depuis la rentrée 2018-2019, dix établissements scolaires testent une telle interdiction. Concrètement, les écoliers doivent éteindre et ranger smartphones et dispositifs connectés personnels durant le temps scolaire, rappelle jeudi le Département de la formation et de la jeunesse (DFJC).

Objectif: favoriser la concentration, la capacité d'apprentissage et les interactions. Reste que ces outils peuvent être utilisés à des fins pédagogiques.

Qualifiée de bénéfique par "la quasi-totalité des acteurs concernés", l'expérience s'étendra dès la prochaine rentrée à tous les écoliers du cycle obligatoire. Les parents bénéficieront de conseils sur l'utilisation des écrans qui seront ajoutés à l'agenda dès la rentrée d'août.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis