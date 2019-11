La vice-présidente de l'Assemblée nationale française Annie Genevard (en rouge au centre) a visité un atelier oublié en compagnie des membres des exécutifs chaux-de-fonnier et loclois et d'Isabelle Chassot, directrice de l'Office fédéral de la culture.

La 10e édition de la Biennale du patrimoine horloger (BPH) s'est ouverte vendredi dans les Montagnes neuchâteloises. La vice-présidente de l'Assemblée nationale française, Annie Genevard, a visité l'Atelier oublié à La Chaux-de-Fonds.

Accompagnée de représentants des autorités chaux-de-fonnières et locloises et d'Isabelle Chassot, directrice de l'Office fédéral de la culture, Annie Genevard a pu découvrir "un ancien site de mécanique horlogère, tombé dans l'oubli pendant plusieurs dizaines d'années. Un endroit où le temps s'est arrêté", ont indiqué les organisateurs.

Cette soirée d'ouverture s'est poursuivie devant plus de 200 personnes réunies au Théâtre de l'Heure bleue à La Chaux-de-Fonds, parmi lesquelles 14 ambassadeurs et représentants d'ambassades de neuf pays d'Europe et d'autres continents, dont le Canada, la Chine, le Japon ou la France.

Lors de la table ronde, sous le thème Economie et PatrimoineS, Annie Genevard "a notamment prôné le passage d'une vision centrée sur la concurrence à une dynamique ouverte de collaboration transfrontalière". La Biennale du patrimoine horloger se tient jusqu'à dimanche. Plus de 5000 visiteurs sont attendus.

