Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 octobre 2018 12:09 07. octobre 2018 - 12:09

La Suisse a pu fêter un nouveau doublé sur Morat-Fribourg, dont c'était la 85e édition. Tadesse Abraham et Maude Mathys ont fait honneur à leur statut de favori en s’imposant en solitaire.

Il s’agit pour tous les deux du deuxième succès sur le vallonné parcours de 17,17 km. Tadesse Abraham avait déjà triomphé en 2016, alors que Maude Mathys s’était imposée l’an dernier.

Vice-champion d’Europe 2018 du marathon, Tadesse Abraham a imprimé son rythme en tête de la course dès les premiers hectomètres. Il s’est détaché irrémédiablement dans la montée vers Courtepin, village qu’il a atteint avec une marge de 33 secondes sur ses poursuivants. Vainqueur en 53‘05’'3 (son meilleur temps sur cette épreuve), il a finalement devancé de près d'1'50 son dauphin Teshome Daba Bulesa.

Vice-championne du monde de course de montagne en septembre, Maude Mathys s’est quant à elle retrouvée encore plus rapidement seule en tête du peloton féminin. La Vaudoise a écrasé la concurrence, coupant la ligne sur la Place Georges-Python avec 2'22''9 d'avance sur Laura Hrebec. Victorieuse en 1h01'58''1, elle n'est cependant toujours pas parvenue à passer sous l'heure de course.

Neuer Inhalt Horizontal Line