Ce contenu a été publié le 4 mars 2018 06:57 04. mars 2018 - 06:57

La rentrée de Tadesse Abraham quatre mois après sa 5e place au marathon de New York ne s'est pas bien passée. Le Genevois a abandonné après 23 km au marathon du Lake Biwa à Otsu, au Japon.

Il est sorti après 1h13' de course environ, alors qu'il venait de laisser filer le groupe de tête composé d'une vingtaine de coureurs. Abraham n'avait pas énoncé d'objectif précis pour cette course ("Laissez-vous surprendre", avait-il dit), mais il détenait le 2e chrono des engagés (2h06'40) et avait été présenté comme l'un des favoris. Il revenait d'un long stade en altitude en Ethiopie.

La course a été remportée par le Kényan Macharia Ndirangu en 2h07'53, devant son compatriote Albert Korir (2h08'16) et le Néo-Zélandais Jake Robertson, qui signe un record national en 2h08'26. Le champion d'Europe 2014 à Zurich, l'Italien Daniele Meucci, a fini 6e en 2h10'45.

