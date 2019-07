Pierluigi Tami est le nouveau directeur des équipes nationales. Le Comité central de l'ASF a approuvé la proposition du Comité de la SFL et a élu à l'unanimité le Tessinois.

Tami (57 ans) sera responsable de l'équipe nationale "A" ainsi que de la sélection des M21 de l’ASF. Les dirigeants du football suisse ont ainsi suivi les recommandations de la société HWH, qui avait été mandatée par l'ASF après la Coupe du Monde 2018 en vue d'une réforme des structures.

Né en Italie et élevé au Tessin, Pierluigi Tami était l'un des quatre candidats nommés par une commission de la SFL. Il a notamment été entraîneur de Locarno, Lugano et de Grasshopper, et a également dirigé les sélections nationales M17, M18 et M21. Il a même atteint la finale de l'Euro 2011 avec les M21, ce qui a valu à cette équipe sa qualification pour les JO 2012.

