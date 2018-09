Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 septembre 2018 12:35 21. septembre 2018 - 12:35

Le ferry Nyerere a fait naufrage avec plus de 300 passagers à bord jeudi après-midi, près de l'île Ukara, dans le sud du plus grand lac d'Afrique, Victoria (photo symbolique).

Plus de 100 personnes ont péri dans le naufrage jeudi d'un ferry dans le sud du lac Victoria, en Tanzanie, a annoncé vendredi la radio d'Etat tanzanienne. Le bilan définitif pourrait être beaucoup plus lourd.

Trente-sept personnes ont pu être secourues, a déclaré à Reuters le chef de la police régionale, Jonathan Shana. Le nombre de disparus est difficile à établir car l'équipage et les livres de bord du ferry manquent à l'appel, ont dit les autorités. Un précédent bilan faisait état d'au moins 79 morts.

Le ferry Nyerere a fait naufrage avec plus de 300 passagers à bord jeudi après-midi, près de l'île Ukara, dans le sud du plus grand lac d'Afrique, selon un communiqué de l'Agence tanzanienne des services électriques et mécaniques, l'opérateur public du navire. Le ferry transportait également des marchandises lorsqu'il a chaviré près du quai.

En 1996, le naufrage d'un ferry sur le lac Victoria, dans le même secteur, avait fait dans les 500 morts.

