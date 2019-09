Selon BKW, Swisspro complète parfaitement l'offre de prestations du groupe sur le plan géographique, mais également en ce qui concerne les prestations et les clients (archives).

Le groupe énergétique bernois BKW poursuit son expansion. Sous l'égide de BKW Building Solutions, il rachète Swisspro Group pour donner naissance à "un leader suisse" des solutions complètes dans l'électrotechnique, la communication et l'automation des bâtiments.

Cette opération permet de proposer une alternative nationale aux grands concurrents internationaux dans le domaine de la technique du bâtiment, annoncent jeudi les ex-Forces motrices bernoises.

"Swisspro complète parfaitement l'offre de prestations existantes de BKW sur le plan géographique, mais également en ce qui concerne les prestations et les clients", précise le communiqué.

Fondée en 1999, Swisspro Group est un prestataire de services pour les entreprises des technologies de l'information et de la communication, de l'automation des bâtiments ainsi que des installations électriques. Sis à Urdorf (ZH), il emploie plus de 1100 collaborateurs et a dégagé en 2018 un chiffre d'affaires de 210 millions de francs.

Avec cette opération, dont le montant n'a pas été précisé, BKW Building Solutions devient un prestataire leader dans le domaine des solutions TIC et d'automation des bâtiments ainsi que de l'électrotechnique, affirme le groupe bernois. Le rachat apporte simultanément aux propriétaires de Swisspro une relève à même d'assurer la poursuite du développement "et de protéger les emplois en Suisse", assure BKW.

La conclusion de la transaction nécessite encore l'approbation de la Commission fédérale de la concurrence (Comco).

