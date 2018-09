Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

13. septembre 2018 - 17:57

Tel Aviv a été désignée ville hôte de l'Eurovision 2019, au détriment de Jérusalem et d'Eilat, a annoncé jeudi l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER). Elle dit attendre de recevoir "cette semaine" des garanties concernant le caractère "apolitique" du concours.

Ce choix fait suite à la victoire lors de la dernière édition de l'Eurovision le 12 mai à Lisbonne de la chanteuse israélienne Netta Barzilai, 25 ans, qui a fait danser les Israéliens sur son tube Toy, inspiré par l'esprit de la campagne #MeToo contre le harcèlement sexuel.

"Tel Aviv a présenté une offre très créative et convaincante dans tous les domaines requis", a expliqué l'UER, qui organise l'Eurovision, dans un communiqué. "Tel Aviv accueillera pour la première fois le concours de la chanson Eurovision", a-t-elle ajouté.

Les demi-finales se dérouleront les 14 et 16 mai et la grande finale le 18 mai.

"Toutes les offres étaient exemplaires, mais nous avons finalement décidé que Tel Aviv offrait la meilleure configuration globale pour le plus grand événement musical en direct du monde", a déclaré Jon Ola Sand, superviseur exécutif de l'Eurovision, cité dans le communiqué.

Israël a remporté à quatre reprises l'Eurovision et la compétition s'est déroulée à deux reprises à Jérusalem en 1979 et en 1999. "Nous nous attendons à recevoir cette semaine des garanties de la part du Premier ministre en ce qui concerne la sécurité, l'accès pour tous, la liberté d'expression et le caractère apolitique du concours", a expliqué le président du comité d'organisation du concours, Frank-Dieter Freiling.

"Ces garanties sont impératives pour nous permettre d'aller de l'avant dans la planification de l'événement et de défendre les valeurs du concours (...) que sont la diversité et l'ouverture à tous", a-t-il ajouté.

Demander de telles garanties n'a rien d'exceptionnel pour l'UER qui a expliqué à l'AFP que les organisateurs de l'Eurovision avaient pour habitude d'envoyer une "lettre" aux autorités du pays organisateur pour demander des garanties en matière notamment de sécurité ou sur le caractère apolitique du concours. "C'est une lettre-type que nous envoyons chaque année, quel que soit le pays, pour assurer le bon déroulement du concours", avait indiqué l'UER, dans un courriel.

Le choix de Tel Aviv va à l'encontre du souhait exprimé ces derniers mois par la ministre israélienne de la Culture, Miri Regev, qui voulait que la prochaine édition de l'Eurovision ait lieu à Jérusalem. "Comme je l'ai dit au début, je pensais qu'il était juste que Jérusalem, la capitale d'Israël, accueille l'Eurovision", a-t-elle écrit dans un communiqué.

"Mais une fois que la décision a été prise d'organiser l'Eurovision à Tel Aviv, je n'éprouve aucun doute sur le fait qu'Israël et Tel Aviv accueilleront l'Eurovision de la meilleure et respectable manière", a-t-elle assuré.

