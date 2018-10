Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le développeur de logiciels bancaires Temenos a bouclé le 3e trimestre 2018 sur un bénéfice opérationnel (Ebit) non-IFRS de 71,3 millions de dollars, en hausse de 18% en glissement annuel, soutenu par l'ensemble de ses activités.

Fort de cette performance, le groupe genevois a relevé ses objectifs annuels.

Les recettes réalisées entre juillet et septembre totalisent 213,0 millions de dollars, soit 14% de mieux qu'un an plus tôt. A taux de change constants, la croissance est portée à 16%. La hausse des recettes est à mettre au crédit notamment de l'acquisition de 17 nouveaux clients, parmi lesquels des banques de renom aux Etats-Unis, en Asie et en Europe, précise Temenos.

Dans le détail, les droits de licence ont généré des revenus à hauteur de 94,6 millions de dollars (+19%), la maintenance 69,9 millions (+10%), et les services 41,6 millions (+12%). Au final, le bénéfice par action (BPA) a bondi de 18% à 0,80 dollar.

La copie rendue par Temenos s'inscrit tout en haut de la fourchette des prévisions des analystes consultés par AWP. Les revenus générés par les droits de licence et les services ont même surpassé les attentes les plus optimistes.

"Etant donné notre dynamique de ventes et la visibilité accrue à ce stade de l'année, nous avons relevé nos objectifs pour 2018", indique Max Chuard, directeur financier (CFO) et opérationnel (COO) du groupe, cité dans le communiqué. La croissance des recettes issues des droits de licence est désormais attendue entre 15-20%, contre 13,5%-18,5% jusqu'ici, et celle du chiffre d'affaires total entre 12-14%, après 10-13%.

