"Le tennis est un sport de fous !" Tennys Sandgren le reconnaît: perdre contre Roger Federer après avoir possédé sept balles de match dans sa raquette est quelque chose d'irréel.

"La seule chose qui me console, même si je suis vraiment inconsolable ce soir, c'est de n'avoir joué qu'une seule balle de match sur mon service, lâche-t-il après sa défaite subie en quart de finale à Melbourne. S'il y en avait eu davantage, je serais devenu enragé. Sur ces balles de match, je nourris deux gros regrets. J'aurais, d'une part, dû tenter d'armer à pleine puissance un revers croisé. Et sur la balle de match sur mon service, j'aurais dû volleyer côté ouvert. Mais je ne voulais sans doute pas voir un passing classique en coup droit de Roger Federer me crucifier."

Tennys Sandgren a remarqué que son adversaire rencontrait des problèmes sur le plan physique. "Même si je ne l'avais encore jamais rencontré et si je n'ai pas vu énormément de ses matches à la télévision, il était évident qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Notamment sur son service, explique-t-il. Mais on ne peut pas laisser une chance de revenir à un tel joueur, sans doute le plus grand de tous les temps. Au cinquième set, il a retrouvé son jeu..."

L'Américain a quitté Melbourne Park avec une valise de regrets dans ses bagages. "Je ne peux rien retirer de positif d'un tel match, dit-il. Avec quelques jours de recul peut-être, je pourrais tirer un bilan encourageant de cet Open d'Australie. Mais ce soir, il n'y a que la déception qui prédomine. Une immense déception.." Celle d'avoir laissé passer la chance de sa vie.

