Des incidents ont éclaté samedi après-midi au coeur de Paris lorsqu'une marche pour le climat a été infiltrée par un millier de militants de l'ultra-gauche. Les militants radicaux ont incendié des poubelles et saccagé des magasins.

La journée était tendue dans la capitale française où se tenaient simultanément plusieurs manifestations: outre la marche pour le climat, une manifestation de "gilets jaunes" opposés à la politique sociale et fiscale du gouvernement et un défilé contre un projet de réforme des retraites. En début d'après-midi, 123 personnes avaient été interpellées et 174 verbalisées dans les zones où il était interdit de manifester, selon la préfecture de police.

Au centre des tensions, le Boulevard Saint-Michel, dans le quartier latin estudiantin où des militants radicaux, pour certains masqués, ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre avant de s'en prendre à une agence bancaire. Les gendarmes ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène, contraignant une partie des marcheurs à rebrousser chemin, un peu avant 15h00.

Du matériel urbain a été dégradé et des poubelles incendiées, avant que n'interviennent les pompiers. "Exactions en cours par des individus violents (...). Désolidarisez-vous des groupes à risques", a tweeté la préfecture.

"Halte à l'écocide"

Les participants à la Marche pour le climat, au nombre de plusieurs milliers, répondaient à l'appel de nombreuses ONG, au lendemain d'une "grève mondiale pour le climat" historique, même si la mobilisation n'a pas été très forte en France. La grève a réuni 10'000 personnes dans la capitale, selon un comptage du cabinet Occurrence pour des médias.

Ailleurs en France d'autres événements étaient prévus. A Lyon (centre-est), environ 5000 personnes se sont rassemblées dans la matinée dans le centre-ville, selon la préfecture. "Halte à l'écocide", pouvait-on lire sur la banderole des manifestants.

Macron "mobilisé et mobilisable"

Face aux craintes de débordements, le président Emmanuel Macron "est mobilisé et mobilisable à chaque instant", a rappelé samedi son entourage.

A Paris, quelque 7500 membres des forces de l'ordre ont été déployés, assistés de canons à eau et de véhicules blindés de la gendarmerie. Des quartiers entiers du centre de la capitale étaient quadrillés de patrouilles, des policiers en uniforme et en civil contrôlant et fouillant massivement les personnes présentes.

Dans le prestigieux quartier des Champs-Elysées, cible de saccages au cours de précédentes manifestations de "gilets jaunes", certains commerces s'étaient barricadés derrière des protections en bois. Des touristes interloqués se sont retrouvés pris dans le flot des personnes repoussées hors du périmètre par les forces de l'ordre.

Aux "dispersez-vous" de la police, certains répondaient "Cassez-vous" ou "Tout le monde déteste la police". "Nous sommes traités comme des criminels", s'est énervée Brigitte, militante écologiste. Se tenait également samedi le début des Journées du patrimoine, qui attirent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.

Arc de Triomphe fermé

La tension n'a pas empêché Parisiens et touristes de profiter de l'occasion pour visiter plusieurs hauts-lieux de la capitale. Certains, qui avaient réservé leur place, ont pu découvrir le palais de l'Elysée et profiter des jardins présidentiels sous un soleil encore estival. Par mesure de précaution, certains monuments étaient toutefois fermés, comme l'Arc de triomphe, sérieusement dégradé en décembre par des manifestants.

