Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 août 2010 12:13 21. août 2010 - 12:13

Madrid - Un membre présumé de l'organisation indépendantiste basque armée ETA, Luis Maria Zengotitabengoa, a été arrêté samedi en Belgique, a annoncé le ministère de l'Intérieur espagnol. Il figurait parmi les plus recherchés par la police.

"L'arrestation a eu lieu aux premières heures de la matinée dans la localité de Ostende (nord-ouest, NDLR)", lors d'une opération conjointe entre les polices espagnole et belge, a précisé le ministère dans un communiqué.

Selon la radio nationale espagnole (RNE), l'homme a été interpellé alors qu'il arrivait à un hôtel avec de faux papiers.

Luis Maria Zengotitabengoa, âgé de 29 ans et originaire de Durango (Vizcaye, Pays Basque), faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour "ses liens avec une tentative de transporter des explosifs de l'organisation (ETA, NDLR) au Portugal", a expliqué le ministère de l'Intérieur.

Arrestation récemmentIl aurait participé à la location d'une fourgonnette chargée d'explosifs qui a été interceptée, le 9 janvier dernier, lors d'un contrôle de routine à Bermillo de Sayago, dans la province de Zamora (ouest).

Il est aussi soupçonné d'être lié à un appartement à Obidos, au nord de Lisbonne, où avait été retrouvé en février des explosifs et près de 1,5 tonne d'équipements pour commettre des attentats, appartenant à l'ETA.

"La Garde civile soupçonne que le suspect, qui figurait parmi les membres présumés de l'ETA les plus recherchés par les forces de sécurité, faisait actuellement partie d'un 'commando de réserve' de l'organisation", indique aussi le communiqué.

Cette opération porte à 67 le nombre de présumés etarras et collaborateurs de l'organisation arrêtés par la police, en Espagne ou dans d'autres pays d'Europe, depuis le début de l'année.

Mesure attendueAu total, l'ETA, considérée comme une organisation terroriste par l'Union européenne et les Etats-Unis, est tenue pour responsable du décès de 829 personnes en plus de 40 ans de violences pour l'indépendance du Pays Basque (nord).

Neuer Inhalt Horizontal Line