Ce contenu a été publié le 8 juin 2018 15:18 08. juin 2018 - 15:18

Après le coup d'arrêt marqué par le secteur du tourisme au Tessin au premier trimestre 2018. Hôteliers et restaurateurs anticipent une reprise pour la suite de l'exercice.

Entre janvier et mars, la branche dans son ensemble a vu son chiffre d'affaires fondre de 5,8% en rythme annuel, signale le bureau cantonal de la statistique vendredi dans son relevé trimestriel.

Plus de quatre opérateurs sur dix ont fait état d'une contraction de la demande, et seuls 16% d'une hausse. Un peu plus de la moitié des sondés a rapporté une baisse du volume d'activité, en particulier dans la zone touristique du lac Majeur, alors que la région de Lugano est restée à peu près stable.

Les entreprises touristiques du canton italophone se montrent toutefois optimistes pour la suite des opérations. A l'horizon de trois mois, elles tablent sur une hausse de la demande et des niveaux d'emploi et un volume d'activité stable, et à six mois sur une amélioration de la marche des affaires.

Eté clé

"Le premier trimestre 2018 a été caractérisé par une chute des nuitées par rapport à l'année précédente", rappelle Elia Frapolli, directeur de l'Agence touristique tessinoise (ATT), cité dans le document. Les conditions météorologiques ont été particulièrement défavorables, alors qu'elles ont été "optimales dans le reste de la Suisse, notamment pour la pratique des sports d'hiver".

"Le vrai banc d'essai sera surtout l'été, la saison la plus importante pour nous", fait valoir le patron de la faîtière, même s'il reconnaît que sur l'ensemble de l'année, il sera difficile de renouveler les chiffres records enregistrés en 2017 à la faveur de conditions qualifiées d'exceptionnelles.

