La livraison des nouveaux trains Flirt a pris du retard en raison de la pandémie de coronavirus et la fermeture des usines à l'étranger (archives).

Des retards dans la livraison des nouveaux trains Flirt diffèrent l'introduction du nouvel horaire au Tessin. En outre, deux chantiers secondaires du tunnel de base du Ceneri ne seront pas prêts à temps pour l'inauguration de la ligne cet automne.

Les nouveaux trains doivent venir renforcer la flotte de la compagnie binationale TILO (Tessin-Lombardie), a expliqué jeudi à Keystone-ATS un porte-parole des CFF, Patrick Walser, qui a empêché la livraison de certaines composantes et, in fine, celle des trains de Stadler Rail.

Au-delà de ces problèmes, le tronçon Riazzino-Tenero, entre Locarno et Bellinzone, ainsi que le chantier du tunnel de Lugano-Paradiso seront achevés plus tard que prévu, a indiqué M. Walser.

Manque de conducteurs

Par ailleurs, la formation des nouveaux conducteurs de la flotte Tilo a elle aussi pris du retard, en raison de la fermeture des écoles. Les cheminots pourront commencer à travailler plus tard que prévu. Or, l'ouverture du tunnel du Ceneri conduira à un trafic accru, ce qui nécessite plus de conducteurs, explique M. Walser.

Le Conseil d'Etat tessinois avait informé dès mercredi après-midi des retards dans la mise en oeuvre du nouvel horaire au Tessin et exprimé sa déception. Il a reproché aux CFF ne n'avoir pas prévu suffisamment de temps.

Des reproches rejetés par M. Walser. Selon lui, les CFF prévoient toujours de la marge pour leurs chantiers. La fermeture de six semaines des chantiers, ordonnée par le gouvernement tessinois, a toutefois provoqué une série de nouveaux retards, a-t-il dit.

Les CFF travaillent désormais à un "horaire intermédiaire" avec le Conseil d'Etat. Il sera valable quelques mois et assurera une "offre attractive" pour les clients au Tessin. L'ex-régie fédérale donnera dans les prochaines semaines une information sur cet horaire transitoire.

L'inauguration du tunnel de base du Ceneri est prévue le 4 septembre prochain. La cérémonie, marquant aussi l'achèvement de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), se déroulera sans invités. Une rencontre ministérielle aura lieu par vidéoconférence.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet