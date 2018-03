Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 septembre 2010 18:14 24. septembre 2010 - 18:14

Lugano - Le repris de justice italien Roberto Di Giacomo, 41 ans, a été arrêté ce vendredi à Savosa près de Lugano. Condamné à seize ans et demi de réclusion en décembre 2007 à Bologne, l'homme était recherché pour purger sa peine, devenue effective en mai dernier.

Personnage influent du clan des "Stiddà", appartenant à la mafia de Gela (Sicile), Roberto Di Giacomo était recherché par la justice de son pays après que sa condamnation à seize ans et demi de réclusion était devenue effective.

Frère du repenti Giuseppe Di Giacomo, abattu par la mafia en 1992 à l'âge de 25 ans, Roberto Di Giacomo avait été reconnu coupable de trafic de drogue et complicité de meurtre. Ex-collaborateur de justice, le Sicilien s'était soustrait au programme de protection des témoins pour se réfugier en Bulgarie, pays de sa seconde épouse dont il avait pris le nom de famille.

Incarcéré en vue de l'extraditionDe là, Roberto Di Giacomo s'était installé avec sa famille à Savosa, dans la banlieue de Lugano. Il profitait de la proximité géographique pour se rendre fréquemment en Italie.

L'arrestation coordonnée par la Direction anti-mafia de Caltanissetta (Sicile) et la police de Gela (Sicile) avec la police de Bologne et la police cantonale tessinoise, a eu lieu vendredi au domicile du recherché, ont indiqué les agences de presse italiennes.

La nouvelle a été confirmée à l'ATS par l'attaché de presse de la police tessinoise. L'homme sera incarcéré à Lugano en attendant d'être extradé vers l'Italie.

Neuer Inhalt Horizontal Line