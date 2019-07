Percée dans le différend sur la liaison TGV via Vallorbe: la Confédération annonce la signature prochaine d'une convention (archives).

Le dossier TGV Paris-Lausanne sort de la crise. Après une table ronde, la confiance est "restaurée". Le retour d'une 4e liaison via Vallorbe (VD) reste un objectif sur une ligne pérennisée.

"C'est une immense satisfaction", souligne Nuria Gorrite. "La mobilisation politique a porté", commente vendredi la présidente du gouvernement vaudois interrogée par Keystone-ATS après le communiqué diffusé à Berne.

Signature en septembre

Selon l'Office fédéral des transports (OFT), la table ronde qui s'est tenue jeudi à Dijon (F) a permis "de renouer le dialogue (...), de restaurer la confiance et de garantir la transparence pour l'avenir". Une feuille de route a été élaborée et une convention sera signée en septembre.

Pour mémoire, les changements annoncés par TGV Lyria pour fin 2019, en particulier la disparition d'une des quatre liaisons Paris-Lausanne via Vallorbe, avaient suscité la colère en Suisse romande et dans la Région Bourgogne-Franche-Comté. Depuis des mois, les relations étaient tendues, à coups d'interviews et de communiqués.

"Un saut énorme"

"Nous avons été entendus, c'est un saut énorme", se félicite Nuria Gorrite. "Le principe de revenir à une quatrième liaison via Vallorbe reste un objectif, ce n'est pas refusé par Lyria, si la demande du marché le justifie". De plus, la ligne TGV du Jura est "pérennisée", alors que Vaud craignait d'autres mauvaises surprises, relève la conseillère d'Etat.

Un train TER supplémentaire aller-retour sera mis en service pour l'horaire 2020 sur la ligne Vallorbe-Dôle-Dijon. Il permettra de rejoindre le TGV et d'arriver à Paris avant 09h00, ce que demandait la clientèle ayant une journée de travail prévue à Paris.

Comité de suivi

Pour les deux ans qui viennent, un comité de suivi, composé notamment d'élus, s'occupera de "monitorer" cette ligne. La qualité de la desserte, les tarifs seront observés de près, avec la garantie d'une entreprise qui travaille à livre ouvert, selon Nuria Gorrite.

En outre, la Région Bourgogne et le canton de Vaud vont plancher afin de mettre sur pied un deuxième train des frontaliers Pontarlier-Vallorbe. La question Neuchâtel-Frasne sera traitée par un comité à part.

Tous les partenaires

La table ronde de Dijon était présidée par Anna Barbara Remund, vice-directrice de l'OFT. Elle a réuni outre Nuria Gorrite, Marie-Guite Dufay (présidente de la Région Bourgogne), Fabien Soulet (directeur général de Lyria), Armin Weber (responsable du trafic voyageurs international aux CFF) et Eric Cinotti (directeur régional Mobilités Bourgogne pour la SNCF). Neuchâtel était représenté par Olivier Baud, chef du service cantonal des transports.

