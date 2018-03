Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 mai 2011 21:23 16. mai 2011 - 21:23

Le Théâtre de Vidy-Lausanne dévoile une saison 2011/12 riche en créations contemporaines avec plus de 25 spectacles. Mais l'institution craint de voir fondre ses recettes propres. Elle lance un appel pour sensibiliser pouvoirs publics et mécènes.

"Le budget de la saison 2011-12, plus tendu que d'habitude, sera équilibré. Mais l'année prochaine se présente de manière beaucoup plus fragile", a expliqué lundi le directeur René Gonzalez.

Vidy, qui travaille étroitement avec la France pour ses co-productions et ses tournées, subit les conséquences des coupes "brutales" opérées dans le théâtre hexagonal. Cette perte s'ajoute à la baisse de l'euro, qui fait perdre à l'institution plusieurs centaines de milliers de francs par an dans la vente de spectacles.

Fils de Dimitri

La prochaine saison s'annonce foisonnante. En ouverture, David Dimitri, le fils du célèbre clown, présentera "L'homme cirque" pour la première fois en Suisse. Puis les étranges machines de l'Israélien Amit Drori envahiront l'espace pour "Savanna".

Au menu également: "Le naufragé" de Thomas Bernard dans une mise en scène de Joël Jouanneau et la version qu'Eric Lacascade livrera du "Tartuffe" de Molière. Véronique Reymond et Stéphanie Chuat mettront en scène et joueront "Lignes de faille" de Nancy Huston.

Agassi incertain

Annoncé au programme, le projet "Agassi", inspiré des mémoires du joueur de tennis, pourrait ne jamais voir le jour, faute de droits d'auteur. Le spectacle voulait parler de l'écart entre une personne et l'image qu'elle donne.

L'affiche propose encore "Les Juifs" mis en scène par Hervé Loichemol, futur directeur de la Comédie de Genève, "Amours chagrines" adapté de l'oeuvre d'une jeune auteure romande, Emmanuelle della Piane et le duo Roland Auzet et Jérôme Thomas, dans "Deux hommes jonglaient dans leur tête".

