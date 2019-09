L'histoire est presque trop belle pour être vraie. Thabo Sefolosha va retrouver Clint Capela aux Houston Rockets, le Veveysan de 35 ans a signé pour un an avec la franchise texane.

Les deux Suisses de NBA vont donc jouer ensemble. Thabo Sefolosha a confirmé l'info du New York Times à Keystone-ATS. "Oui, c'est juste", a écrit celui qui peut jouer arrière ou ailier. Le Vaudois touchera le salaire minimum pour les vétérans qui est de 2'564'753 millions de dollars.

Après treize saisons passées entre Chicago, Oklahoma City, Atlanta et Utah, Sefolosha va découvrir une cinquième organisation de NBA. Mais le 13e choix de la draft 2006 ne débarquera pas en terre inconnue au Texas. Il y retrouvera notamment James Harden et Russell Westbrook, deux de ses plus illustres coéquipiers lors de sa période à Oklahoma City.

Et puis il pourra enfin côtoyer Clint Capela, celui à qui il a donné envie de jouer au basket. "Oui je suis super content que Thabo se joigne à nous, a déclaré le Genevois par téléphone. J'ai eu pas mal de discussions avec les coaches et le manager général et j'ai exprimé mon désir à ce qu'il vienne. Je suis content d'avoir eu un impact dans sa venue, je connais ses valeurs et je sais ce qu'il peut apporter à l'équipe."

Spécialiste de la défense, Sefolosha peut encore rendre de menus services. L'an dernier à Salt Lake City, il affichait des moyennes de 12'10 de jeu, 3,8 points, 2,5 rebonds et 0,9 interception en 50 matches.

Les dernières rencontres de Sefolosha avec Utah auront été au premier tour des play-off contre...Houston. Le Jazz avait été sorti 4-0 par les Rockets.

