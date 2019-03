The Cure, Lana Del Rey, Twenty Øne Piløts, Lomepal, Soprano, -M-, Angèle et Charlotte Gainsbourg sont quelques-unes des têtes d'affiche du 44e Paléo, du 23 au 28 juillet. Coeur de Pirate et Robert Charlebois chanteront le Québec, à l'honneur au Village du Monde.

La programmation comprend cette année un peu plus "d'ingrédients francophones", a expliqué mardi Daniel Rossellat, le patron du festival. Mais le Paléo a aussi le souci de se renouveler et "presque 80% de la programmation est composée d'artistes qui ne sont jamais venus sur le terrain de l'Asse", a-t-il ajouté.

Pêle-mêle, Christine and The Queens, Les Cowboys Fringants, Shaka Ponk, Aloïse Sauvage, Charlotte Cardin, Patrick Bruel, Hubert-Félix Thiefaine, Jane Birkin et Lou Doillon sont aussi au menu de cette édition. Côté humour, Vincent Veillon et Vincent Kucholl présenteront "Le Fric", un spectacle remanié pour l'occasion, sur la grande scène.

