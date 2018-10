Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 octobre 2018 10:21 02. octobre 2018 - 10:21

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé mardi matin qu'elle envisageait de rester à la tête du gouvernement "pour le long terme". Elle s'est exprimée depuis le congrès annuel de son Parti conservateur, à Birmingham.

"Je l'ai dit, je suis là pour le long terme, pas seulement pour l'accord sur le Brexit, mais aussi pour un programme intérieur", a-t-elle déclaré au micro de la BBC . "Mon message pour ce congrès, c'est de nous rassembler et de faire en sorte que nous obtenions le meilleur accord pour la Grande-Bretagne", a-t-elle poursuivi.

La troisième journée de la grand-messe annuelle des Tories sera dominée ce mardi par le discours de Boris Johnson, ex-ministre des Affaires étrangères de May qui a démissionné avec fracas début juillet en dénonçant son Livre blanc sur le Brexit, le "plan de Chequers". Dans des extraits distribués à la presse du discours qu'il s'apprête à prononcer, Johnson appelle les conservateurs à renouer avec leurs valeurs traditionnelles.

A six mois de la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union européenne, le 29 mars, l'ancien maire de Londres, à qui l'on prête l'intention de prendre la place de la Première ministre, s'est fait le porte-voix le plus audible des conservateurs eurosceptiques. Selon un article du tabloïd The Sun, il aurait déjà élaboré une plate-forme avec plusieurs hautes personnalités du parti, l'un de ses souhaits étant de repousser le Brexit d'au moins six mois le temps de relancer les négociations avec Bruxelles.

Nouvelles propositions

Interrogée sur les propositions avancées la semaine dernière par Johnson pour négocier un accord de divorce avec l'Union européenne, May a déclaré mardi matin que son propre plan de Chequers était celui à même de concrétiser le vote exprimé par les électeurs britanniques lors du référendum du 23 juin 2016.

Elle a par ailleurs ajouté qu'elle allait soumettre de nouvelles propositions aux Européens sur la question cruciale de la frontière entre la république d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord.

