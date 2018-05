Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 mai 2018 16:02 16. mai 2018 - 16:02

L'Espagnol Rafael Nadal a tranquillement rallié les 8es de finale du Masters 1000 de Rome en ne laissant qu'un seul jeu au Bosnien Damir Dzumhur (6-1 6-0) pour son entrée en lice.

L'Autrichien Dominic Thiem en revanche a mordu la poussière.

La semaine dernière, Nadal avait connu sa première défaite sur terre battue depuis près d'un an, infligée par Thiem en quarts de finale à Madrid (7-5 6-3). Un revers qui lui a coûté la place de no 1 mondial au profit de Roger Federer. Mais Nadal peut reconquérir le trône après cette semaine romaine s'il soulève le trophée du vainqueur.

Sur la terre battue italienne, le Majorquin, fraîchement titré pour la onzième fois à Monte-Carlo et à Barcelone, a très vite retrouvé ses bonnes habitudes mercredi: un premier set bouclé en 34 minutes, un second encore plus expéditif et une victoire acquise en une heure pile face au 31e joueur mondial.

Au prochain tour, l'Espagnol ne retrouvera pas Thiem, comme la logique du tableau l'aurait voulu: l'Autrichien est tombé d'entrée contre un Fabio Fognini des grands jours, s'inclinant 6-4 1-6 6-3 au deuxième tour mercredi.

Fognini (no 21) s'est montré particulièrement inspiré. Sous les yeux de son public, gratifié de quelques coups spectaculaires, l'imprévisible Italien a dévoilé sous son meilleur visage. Dans le set décisif, le joueur connu pour avoir les nerfs fragiles a su dépasser sa frustration née d'occasions manquées en début de manche pour s'imposer après un peu plus de deux heures de combat.

Au contraire, c'est l'Autrichien qui a perdu son calme et a explosé sa raquette quand son adversaire s'est procuré trois balles de match. En huitièmes de finale, Fognini affrontera l'Allemand Peter Gojowczyk (53e).

Neuer Inhalt Horizontal Line