Dominic Thiem (no 4) défiera Novak Djokovic (no 1) vendredi, si le temps le permet, dans la demi-finale du haut du tableau masculin à Roland-Garros.

Le finaliste 2018 et le vainqueur de l'édition 2016 se sont tous deux imposés en trois sets jeudi, sous un soleil (provisoirement) retrouvé.

En lice sur le Court Suzanne Lenglen, Dominic Thiem fut le premier à valider son ticket. Il n'a laissé aucune chance à Karen Khachanov (no 10), écrasé 6-2 6-4 6-2 sans s'être procuré la moindre balle de break. Novak Djokovic, qui avait les honneurs du Philippe Chatrier, s'est pour sa part imposé 7-5 6-2 6-2 devant Alexander Zverev (no 5).

Vainqueur des trois précédentes levées du Grand Chelem, Novak Djokovic a frisé la correctionnelle dans le premier set. Alexander Zverev s'est ainsi retrouvé à deux points du gain de cette manche à 5-4 30/15, sur son engagement. Mais le vainqueur du Geneva Open a failli au moment de porter l'estocade.

Novak Djokovic, qui avait concédé son service dans le neuvième jeu, a inversé totalement la tendance en s'adjugeant six jeux d'affilée pour mener 7-5 3-0. Le Serbe a ensuite survolé les débats pour atteindre pour la 35e fois le dernier carré dans un tournoi majeur, la 9e à la Porte d'Auteuil.

Sorti dès les quarts de finale l'an dernier à Paris, Novak Djokovic s'est montré impressionnant depuis le début de cette quinzaine: il a ainsi mis moins de 9 heures pour remporter ses cinq premiers matches! Il partira évidemment avec les faveurs du pronostic face à Dominic Thiem.

Novak Djokovic mène 6-2 dans son face-à-face avec l'Autrichien. Mais ce dernier a gagné deux de leurs trois derniers affrontements, en quart de finale à Roland-Garros en 2017 et en 8e de finale à Monte-Carlo l'an passé, et il s'est incliné de peu (7-6 7-6) il y a quelques semaines à Madrid.

La sensation Anisimova

La demi-finale du haut du tableau féminin mettra aux prises Amanda Anisimova (WTA 51) et Ashleigh Barty (no 8). L'Américaine de 17 ans, première joueuse née dans les années 2000 à atteindre le dernier carré d'un tournoi majeur, a créé la sensation en dominant la tenante du titre Simona Halep (no 3) 6-2 6-4. L'Australienne (23 ans) s'est quant à elle imposée 6-3 7-5 devant Madison Keys (no 14).

Une joueuse ouvrira donc son palmarès en Grand Chelem dans cette quinzaine. Johanna Konta (no 26), qui affrontera la gauchère Marketa Vondrousova (WTA 38), est même la seule demi-finaliste à avoir déjà figuré dans le dernier carré d'un "Major". A noter qu'en raison des mauvaises prévisions météorologiques, les deux demi-finales dames débuteront dès 11h vendredi.

