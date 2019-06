Dominic Thiem (no 4) défiera Novak Djokovic (no 1) vendredi, si le temps le permet, en demi-finale à Roland-Garros.

Le finaliste 2018 et le vainqueur de l'édition 2016 se sont tous deux imposés en trois sets jeudi, sous un soleil (provisoirement) retrouvé. En lice sur le Court Suzanne Lenglen, l'Autrichien fut le premier à valider son ticket. Il n'a laissé aucune chance à Karen Khachanov (no 10), écrasé 6-2 6-4 6-2. Le Serbe, qui avait les honneurs du Philippe Chatrier, s'est pour sa part imposé 7-5 6-2 6-2 devant Alexander Zverev (no 5).

Vainqueur des trois précédentes levées du Grand Chelem, Novak Djokovic a frisé la correctionnelle dans le premier set. Alexander Zverev s'est ainsi retrouvé à deux points du gain de cette manche à 5-4 30/15, sur son engagement. Mais le vainqueur du Geneva Open a failli au moment de porter l'estocade.

Novak Djokovic, qui avait concédé son service dans le neuvième jeu, a inversé totalement la tendance en s'adjugeant six jeux d'affilée pour mener 7-5 3-0. Le Serbe a ensuite survolé les débats pour atteindre pour la 35e fois le dernier carré dans un tournoi majeur, la 9e à la Porte d'Auteuil.

Sorti dès les quarts de finale l'an dernier à Paris, Novak Djokovic s'est montré impressionnant depuis le début de cette quinzaine: il a, ainsi, mis moins de 9 heures pour remporter ses cinq premiers matches! Il partira évidemment avec les faveurs du pronostic face à Dominic Thiem, qui figure pour la quatrième fois de suite dans le dernier carré à Paris.

Novak Djokovic mène 6-2 dans son face-à-face avec l'Autrichien. Mais ce dernier a sorti le grand jeu face à Karen Khachanov, armant 29 coups gagnants pour seulement 12 fautes directes. Il a en outre gagné deux de leurs trois derniers affrontements, en quart de finale à Roland-Garros en 2017 et en 8e de finale à Monte-Carlo l'an passé, et s'est incliné de peu (7-6 7-6) il y a quelques semaines à Madrid.

