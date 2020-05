Dominic Thiem va accueillir sept joueurs à Kitzbühel (AUT) pour un tournoi non officiel du 7 au 11 juillet, ont annoncé les organisateurs. Un autre tournoi exhibition aura lieu ensuite à Berlin.

Le tournoi sur terre battue, doté de 300'000 euros de récompenses au total, se disputera "devant un public limité et, évidemment, dans le strict respect des consignes sanitaires imposées par le gouvernement", a promis le directeur du tournoi Florian Zinnagl.

Outre Thiem, le Français Gaël Monfils sera de la partie. Les noms des six autres invités n'ont pas encore été dévoilés.

Avec une phase de groupes, sur le modèle du Masters, "le format garantit que chaque joueur disputera au moins trois matches", a promis Wolfgang Thiem, père du no 3 mondial qui participe à l'organisation.

"L'objectif est d'offrir aux joueurs des matches dans les conditions de la compétition, qui sont plus difficiles à retrouver à l'entraînement", a-t-il justifié.

Le même Thiem, Alexander Zverev (no 7), Elina Svitolina (no 5 WTA) et Kiki Bertens (no 7) devraient être parmi les stars à se retrouver en juillet à Berlin, sur herbe et surface dure, pour un tournoi exhibition de reprise post-coronavirus, à huis clos.

Six joueurs, dont également l'Australien Nick Kyrgios (no 40), et six joueuses sont pressentis pour l'événement: la partie sur herbe se jouera sur le stade Steffi Graf du 13 au 15 juillet, et la partie sur dur du 17 au 19 dans un hangar de l'ancien aéroport de Tempelhof, célèbre pour avoir accueilli le pont aérien des Alliés pendant le blocus de Berlin par les Soviétiques en 1948-49.

Les tournois officiels de l'ATP et de la WTA sont suspendus depuis mars en raison de la pandémie de Covid-19. Le circuit masculin ne reprendra pas avant le mois d'août.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet