Ce contenu a été publié le 20 octobre 2018 21:53 20. octobre 2018 - 21:53

La première sortie de Thierry Henry comme entraîneur a viré au cauchemar. Monaco s'est incliné 2-1 à Strasbourg et n'avance plus.

On ne peut pas dire que Henry ait été verni pour ses débuts. Alors qu'il avait dû aligner son 3e gardien Seydou Sy (Subasic et Benaglio étaient forfaits), celui-ci s'est fait l'auteur d'une bourde sur l'ouverture du score strasbourgeoise.

Puis, à l'heure de jeu, Monaco s'est retrouvé à dix. Samuel Grandsir, que Henry avait fait entrer 1 minutes et 51 secondes plus tôt, a été expulsé. Finalement, l'ASM n'a pu s'en sortir, encaissant un deuxième but avant que Tielemans ne réduise la marque. Il est désormais 19e au classement.

Car Nantes a devancé Monaco, grâce sa victoire 4-0 contre Toulouse. François Moubandje a disputé toute la partie.

