8 juillet 2012 16:49

Motocyclisme - Thomas Lüthi (Suter) a pris la 5e place du GP d'Allemagne Moto2 au Sachsenring. La course a été dominée par Marc Marquez (Esp/Suter), qui a renforcé sa place de leader du championnat.

Marquez, auteur de la pole position, a livré une course parfaite pour signer sa 4e victoire de la saison. L'Espagnol fait de plus en plus figure de grand favori pour le titre mondial.Le podium a été complété par Mika Kallio (Fin/Kalex) et Alex De Angelis (St-Marin/FTR Honda).

Parti en 17e position, Pol Espargaro (Esp) a été le grand animateur de l'épreuve, puisqu'il est remonté jusqu'au 4e rang. Il a devancé de justesse Thomas Lüthi, qui regrettera sans doute un départ moyen puisqu'il passait 10e au premier tour. Le Bernois a gagné quelques places dans la deuxième moitié de la course, mais il n'a pas été en mesure de se mêler à la lutte pour le podium. "J'ai été freiné au départ par Dominique Aegerter, qui a fait une manoeuvre dure mais correcte", expliquait Lüthi.

Après un début de saison percutant - quatre places sur le podium lors des cinq premiers GP -, "Tom Tom" marque le pas depuis trois courses: 8e, abandon et 5e. Il devra absolument retrouver les avant-postes dimanche prochain au Mugello (It). "C'est rageant d'avoir manqué le bon train au début, mais je ne suis pas mécontent de ma course. Je suis confiant pour Mugello", affirmait le Bernois.

Pour sa part, Dominique Aegerter (Suter) s'est classé au 10e rang. Les deux autres Suisses ont fini plus loin, avec Marco Colandrea (FTR Honda) 23e et Randy Krummenacher (Kalex) 25e.

Au championnat, Marquez compte 152 points. Il précède Espargaro (109), Lüthi (107) et l'Italien Andrea Iannone (Speed Up/104).

Dani Pedrosa (Esp) a signé sa première victoire de la saison en MotoGP. Le pilote Honda a été longtemps à la lutte avec son coéquipier australien Casey Stoner. Le champion du monde en titre, qui prendra sa retraite en fin de saison, a chuté dans le dernier tour alors qu'il poussait pour repasser en tête.

Jorge Lorenzo (Esp/Yamaha) a terminé au 2e rang devant Andrea Dovizioso (It/Yamaha). Au championnat, Lorenzo occupe le commandement avec 160 points, soit 14 de plus que Pedrosa et 20 que Stoner.

En Moto3, l'Allemand Sandro Cortese (KTM) s'est imposé devant son public. Il a du coup pris la tête du championnat. Le Neuchâtelois Giulian Pedone (Suter Honda) a dû se contenter du 27e rang.

