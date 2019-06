Thomas Lüthi n'a pas pu faire mieux qu'une quatrième place en Moto 2 au Grand Prix des Pays-Bas, mais il prend la tête du Championnat du monde suite à la chute du leader Alex Marquez.

A Assen, le vainqueur a été l'Espagnol Augusto Fernandez.

Cela n'aurait jamais dû se passer comme ça. A deux tours de l'arrivée de cette étape néerlandaise, Thomas Lüthi était parti pour faire une mauvaise affaire, avec une cinquième ou sixième place. Et puis, Lorenzo Baldassarri a perdu le contrôle de sa machine, emmenant avec lui dans sa chute Alex Marquez, le leader du championnat du monde qui menait la course.

Mais Lüthi a ce que les autres n'ont pas cette année: la régularité. Alors oui, le Bernois n'a terminé que quatrième d'une course où il aurait très bien pu finir lui aussi au tapis. Il y a échappé, souvent, notamment sur l'incident de fin de course. Sans prendre trop de risques non plus, en n'allant jamais se frotter à Marquez ou à Augusto Fernandez, vainquer d'une jour. Il faut dire qu'avec une huitième place sur la grille, il n'est pas loin d'être un miraculé.

Un miraculé très heureux, cela dit. Car de deuxième au classement général, il est désormais passé premier, avec six points d'avance sur l'Espagnol (117 points contre 111). Un titre mondial ne se joue pas là-dessus, bien sûr, surtout alors qu'il reste onze courses à disputer. Mais c'est en patron de la catégorie que Lüthi se présentera dans deux semaines en Autriche.

