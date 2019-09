Thomas Lüthi (Kalex) a pris la 6e place du Grand Prix d'Aragon en Moto2. Le pilote bernois recule au championnat du monde où il pointe désormais au 4e rang.

Cinquième sur la grille, l'Emmentalois de 33 ans n'a pas franchement eu voix au chapitre durant cette course. Il a profité d'une bourde d'Augusto Fernandez, dauphin d'Alex Marquez au championnat du monde, pour gagner un rang, mais il n'a pas su résister aux attaques du Britannique Sam Lowes.

Au final, le Bernois a concédé dix secondes au Sud-Africain sans avoir réussi à se mêler à la lutte pour le podium. Coéquipier de Lüthi sur cette course, Jesko Raffin s'est classé 20e, juste derrière le Bernois Dominique Aegerter. Les positions des deux hommes étaient inversées, mais le jury de la course a pénalisé le Zurichois d'une place une fois la ligne franchie.

La victoire est revenue au Sud-Africain Brad Binder (KTM), qui signe son cinquième succès dans la catégorie. Il a battu les Espagnols Jorge Navarro et Alex Marquez, qui consolide sa première place au Championnat du monde, alors que Lüthi a vu Navarro lui passer devant pour six points. Marquez compte 213 unités contre 169 au Bernois alors qu'il reste cinq courses au programme, dont quatre en Asie et en Australie, avant le dernier Grand Prix de la saison à Valence en Espagne.

Marc Marquez (Honda) a pour sa part remporté la course des MotoGP. Il a augmenté son avance au championnat du monde sur Andrea Dovizioso (Ducati) qui a terminé 2e.

Le quintuple champion du monde espagnol n'a pas fait de détail en menant la course de bout en bout pour son 200e Grand Prix dans la catégorie reine et en franchissant la ligne d'arrivée sous les acclamations de son public. Il a désormais une avance de 98 points au championnat alors qu'il reste cinq épreuves à courir.

