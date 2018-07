Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 juillet 2018 17:31 13. juillet 2018 - 17:31

Le Grand Prix d'Allemagne n'a pas commencé sous les meilleurs auspices pour Thomas Lüthi. Le Bernois a signé le 23e chrono des essais libres en MotoGP sur le Sachsenring.

Au guidon de sa Honda, le pilote emmentalois a concédé 1''882 au meilleur temps du jour, réussi par l'Espagnol Jorge Lorenzo (Ducati). Et il n'a devancé qu'un seul pilote, l'Allemand Stefan Bradl, qui a remplacé au pied levé l'habituel coéquipier de Lüthi, Franco Morbidelli, blessé à une main.

Le verdict des essais libres n'augure rien de bon pour Thomas Lüthi avant les qualifications de samedi, et la course de dimanche. Pour mémoire, le Bernois n'a pas encore marqué le moindre point cette saison et son avenir semble bouché dans la catégorie reine.

En Moto2, Dominique Aegerter a réussi le 19e temps des essais libres, à quatre dixièmes de l'Espagnol Xavi Vierge. A noter toutefois que le Bernois s'était montré le plus rapide au cours de la première session, sans pour autant confirmer lors de la seconde.

