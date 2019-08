Les aventures européennes de Thoune et de Lucerne s'arrêtent presque aussi vite qu'elles ont commencé. Les Bernois ont été sortis par Spartak Moscou, alors que le FCL a pris l'eau à Barcelone.

Au 3e tour préliminaire de la Ligue Europa, Thoune a été battu 2-1 par le Spartak Moscou, alors que les Lucernois n'ont rien pu faire face à l'Espanyol Barcelone (3-0).

Et pourtant, après le 3-2 encaissé à domicile la semaine passée, les Thounois ont eu la bonne approche. Conquérants et ambitieux, ils ont été très vite récompensés. Après seulement sept minutes, l'exemplaire capitaine Stefan Glarner a ouvert le score, bien décalé par Simone Rapp. Celui-ci aurait pu doubler la mise juste avant la pause ou à la 54e, mais il a à chaque fois buté sur le portier adverse Aleksandr Maksimenko.

Rédhibitoire. Le Spartak s'est réveillé et Guillaume Faivre a offert l'égalisation sur un plateau à Ponce, en relâchant naïvement une frappe d'André Schürrle (52e). Six minutes plus tard, le champion du monde 2014 a pu doubler la mise et éteindre un match qui aura au final duré moins d'une heure.

Lucerne prend l'eau

Pour Lucerne, cela a duré encore moins longtemps. Il faut dire qu'après le 3-0 pris en Suisse centrale jeudi passé, il n'y avait aucun espoir. Il y en a eu encore moins dès la 3e minute de jeu, lorsque le Chinois Wu Lei a ouvert le score. Victor Campuzano, auteur d'un doublé, a complété le travail.

Il n'y aura donc pas d'équipe suisse en barrages de la Ligue Europa. Young Boys disputera ceux de la Ligue des Champions (contre l'Etoile Rouge Belgrade), alors que Bâle et Lugano sont directement qualifiés pour la phase de poules. Encore un coup dur pour l'indice UEFA de la Suisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line