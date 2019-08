Thoune n'a pas réussi l'exploit lors du match aller du 3e tour de qualification de l'Europa League. Les Bernois se sont inclinés 3-2 à domicile.

Du coeur, de la naïveté et des regrets. Pris à froid (0-2 après 28 minutes) par des Russes pas flamboyants, Thoune a superbement relevé la tête en deuxième mi-temps grâce à Hefti et Rapp en moins de dix minutes (52e et 59e).

Les hommes de Marc Schneider ont tenté de jouer crânement leur chance, mais ils ont payé leur envie de mettre le troisième but. Entré peu avant et après avoir vu son penalty retenu par Faivre, Andre Schürrle a offert le 2-3 à Bakayev.

Le retour dans la capitale russe sera plus que compliqué.

