Le congrès du Parti socialiste tessinois réuni à Rivera (TI) a officialisé dimanche matin la double candidature de sa conseillère nationale sortante Marina Carobbio pour le National et le Conseil des Etats. Médecin, Marina Carobbio siège au Parlement depuis 12 ans.

"Je remercie mon parti pour la confiance qu’il m’accorde, c’est pour moi un honneur de représenter le Tessin progressiste à Berne et de poursuivre mon engagement en faveur d’une société plus juste, pour la protection de l’environnement et pour l’égalité des droits", a dit la députée socialiste, qui préside cette année la Chambre du peuple.

Pour les élections fédérales du 20 octobre, Marina Carobbio, d’entente avec son parti, a décidé de tenter aussi sa chance au Conseil des Etats où le PS tessinois espère faire son entrée.

