Tim Berni vient de signer un contrat de trois ans avec les Columbus Blue Jackets. Mais le chemin du défenseur zurichois de 20 ans est encore long.

Il espère pouvoir marcher sur les traces de ses modèles Roman Josi et Mark Streit.

"C'est le rêve de chaque joueur de hockey de pouvoir signer un tel contrat", lance le jeune arrière, capitaine de la Suisse M20 lors du dernier Mondial. Mais même s'il est encore très jeune, le nouveau joueur des Columbus Blue Jackets n'a pas pour ambition d'aller plus vite que la musique. "Le plus important, c'est d'être patient, explique-t-il avec sagesse. J'essaie d'y aller pas à pas."

Et Berni a parfaitement raison. Malgré une certaine maturité, s'imposer en NHL pour un défenseur relève d'un sacré défi. On sait les places rares dans la meilleure ligue du monde et seuls six arrières jouent dans chaque équipe, contrairement à la Suisse où un coach peut mettre sept ou huit noms sur la feuille de match. Alors pour faire partie d'un top 6 de NHL, il convient de remplir plusieurs exigences. Physiquement premièrement. La taille des patinoires et les nombreux contacts rendent le travail des défenseurs éprouvant. Par chance, Berni possède cette capacité à éviter les charges lorsqu'il se projette et qu'il délivre une première passe propre.

Compte tenu du contexte de pandémie, Berni doit s'entraîner à domicile. Les joueurs ont reçu l'aval du club pour aller chercher des poids dans la salle de force. Plutôt que de se nourrir du négativisme de la situation, le jeune homme préfère en embrasser les avantages: "Cela me permet de personnaliser mon entraînement, de sentir ce qui est bon ou moins bon pour moi sur le plan individuel. Je peux donc apprendre à me connaître d'une autre manière, ce qui est plutôt positif." A la base, le jeune homme aurait dû rejoindre Macolin dès le 14 mars pour y suivre les cours militaires et sportifs. Mais le centre sportif national a fermé ses portes et le jeune frère de Fabian des GCK Lions est resté chez ses parents.

Attaquant reconverti

Attaquant à la base, Berni a été placé en défense par l'ancien sélectionneur national, Simon Schenk. Voilà pourquoi le joueur des Zurich Lions ne craint pas de monter à l'abordage comme ses modèles Mark Streit et Roman Josi. Son gabarit d'1m81 pour 83 kilos le place d'ailleurs plutôt dans la catégorie des défenseurs mobiles. Parmi les choses à améliorer, le jeune défenseur cite son tir. Et comme il ne dispose pas d'un format XL, il sait devoir se montrer plus intelligent dans certaines situations, même s'il se révèle déjà "très habile pour déjouer le forechecking adverse" comme le souligne un spécialiste du hockey helvétique. Sa grande force, ce serait sa ruse lorsqu'il a le puck sur la palette.

Capitaine de l'équipe de Suisse M20 lors du dernier Mondial juniors, Tim Berni sait être un leader sur la glace, même s'il n'affiche pas un tempérament explosif. Pour s'améliorer, il observe des vidéos de ses matches et identifie ses erreurs.

En dehors du hockey, il aime jouer de la guitare en compagnie de sa copine. Le Zurichois bosse en outre à 20% dans la compagnie d'assurances où il a terminé son apprentissage. Une manière de se rappeler qu'il est primordial d'avoir quelque chose à côté de son sport.

Drafté en 2018 au 6e tour (159e) par les Columbus Blue Jackets, Berni a préféré poursuivre son développement en Suisse plutôt que de tenter sa chance dans les ligues juniors canadiennes. Aujourd'hui, le futur coéquipier de Dean Kukan, Calvin Thürkauf et Elvis Merzlikins se sent prêt à relever le défi. Le garçon connaît la ville pour avoir pris part aux deux derniers camps des recrues dans l'Ohio. "C'est une ville tranquille qui me convient plutôt bien, résume-t-il. Le contrat me donne une grande source de motivation et je me réjouis beaucoup de tout ce qui m'attend."

