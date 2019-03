L'armée israélienne a accusé lundi le mouvement islamiste Hamas d'être l'auteur du tir de roquette en provenance de la bande de Gaza qui a fait sept blessés légers au nord de Tel-Aviv. Elle a annoncé l'envoi de renforts autour du territoire palestinien.

"Suite à une évaluation de la situation sous la direction du chef d'état-major, nous avons envoyé deux brigades en renfort dans la zone de commandement Sud", a dit l'armée sur Twitter. Elle a aussi dit rappeler des réservistes pour des tâches spécifiques, sans en préciser le nombre.

"Nous sommes en mesure de confirmer que le Hamas est responsable du tir d'une roquette de fabrication locale", a ajouté l'armée. Elle a précisé que la roquette avait été tirée du sud du territoire palestinien et avait parcouru environ 120 kilomètres.

Ce tir de roquette, extrêmement rare d'une telle portée, réveille le spectre d'une nouvelle confrontation armée entre Israël et le Hamas. Il intervient en pleine campagne électorale israélienne, dans l'optique des législatives du 9 avril.

Quatre adultes et trois enfants, dont un bébé de six mois, ont été hospitalisés, a dit l'hôpital de Kfar Saba. Six appartiennent à la même famille et souffrent de brûlures et de blessures légères par éclats.

Visite écourtée

Signe de la gravité de cette attaque pour Israël, M. Netanyahu a annoncé qu'il écourtait sa visite tout juste entamée aux Etats-Unis et qu'il rentrerait aussitôt après avoir été reçu par le président Donald Trump lundi. Il devait initialement dîner à nouveau avec M. Trump mardi.

"Une attaque criminelle a été commise contre l'Etat d'Israël, et nous allons y répondre avec force", a dit M. Netanyahu dans une vidéo diffusée par ses services. "Dans quelques heures, je rencontrerai le président Trump et juste après, je reviendrai en Israël pour diriger de près nos opérations", a-t-il déclaré.

L'armée israélienne répond systématiquement aux tirs de roquettes en provenance de Gaza en frappant des positions militaires du Hamas, d'autant plus vigoureusement quand elles atteignent des zones civiles.

Ce regain de tensions survient quelques jours seulement avant le premier anniversaire, samedi, de la "Grande marche du retour", mobilisation contre le blocus israélien et pour le droit des Palestiniens à retourner sur les terres qu'ils ont fuies ou dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948.

Neuer Inhalt Horizontal Line