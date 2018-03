Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 février 2012 21:24 01. février 2012 - 21:24

Le tirage de la Loterie suisse à numéros n'a fait aucun millionnaire mercredi. Personne n'a trouvé les six bons numéros 8 9 22 25 39 40 et le complémentaire 10, ni le joker 387485. Le PLUS est le 1, le rePLAY 10. Le total des trois jackpots atteint 10,8 millions pour le tirage de samedi.

