Ce contenu a été publié le 2 juin 2012 19:19 02. juin 2012 - 19:19

Un joueur a gagné 2,4 millions de francs au tirage du SWISS LOTTO de samedi soir, a indiqué à l'ats la Loterie romande. Pour gagner il a coché les numéros 8, 21, 26, 29, 34, 37 et le numéro complémentaire 44. Le billet a été validé en Suisse alémanique.

Les autres tirages de samedi sont: le Plus: 2, et le rePlay: 08. Le Joker est le 833201. La dotation estimée pour le prochain tirage s'élève, pour six bons numéros sans Plus, à 700'000 francs. Avec Plus, le jackpot atteint 12,2 millions.

